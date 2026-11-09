Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Lohnende Glarner Kantonalbank-Investition? 09.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Glarner Kantonalbank gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348,432 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (26,70 CHF), wäre das Investment nun 9 303,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,97 Prozent eingebüßt.

Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 361,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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