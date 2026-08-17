Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Langfristige Anlage 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 29,20 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 342,466 Glarner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers auf 25,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 698,63 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,01 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 342,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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