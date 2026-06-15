Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Lohnende Glarner Kantonalbank-Investition?
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Glarner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 24,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 404,858 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.06.2026 gerechnet (23,80 CHF), wäre das Investment nun 9 635,63 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 3,64 Prozent.
Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 321,06 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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