SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Glarner Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Glarner Kantonalbank-Anteile bei 29,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 3,390 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,36 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 19.06.2026 auf 24,00 CHF belief. Mit einer Performance von -18,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Glarner Kantonalbank zuletzt 323,93 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at