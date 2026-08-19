SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 1 715,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 5,831 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 380,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 877,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,78 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at