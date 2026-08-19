Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Rentable Graubuendner Kantonalbank-Investition?
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 1 715,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 5,831 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 380,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 877,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,78 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graubuendner Kantonalbank
Analysen zu Graubuendner Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Graubuendner Kantonalbank
|2 480,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.