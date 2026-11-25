Investoren, die vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 665,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,601 Anteilen. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Anteile wären am 24.11.2026 1 411,41 CHF wert, da der Schlussstand 2 350,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,14 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at