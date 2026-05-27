Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Lohnender Graubuendner Kantonalbank-Einstieg?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 799,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 5,559 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 839,91 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 26.05.2026 auf 2 130,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,40 Prozent zugenommen.
Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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