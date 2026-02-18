Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Graubuendner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 775,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,056 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 119,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 120,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 19,44 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
