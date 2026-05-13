Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Langfristige Anlage
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 710,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,058 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2 130,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,56 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 24,56 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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