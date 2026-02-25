SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Graubuendner Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 505,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,664 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 2 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 375,42 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,54 Prozent vermehrt.

Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at