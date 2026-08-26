Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Graubuendner Kantonalbank-Investition 26.08.2026 10:03:29

SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Graubuendner Kantonalbank-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Graubuendner Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 1 740,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,057 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 2 480,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,53 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,83 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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