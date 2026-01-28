Graubuendner Kantonalbank Aktie
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 465,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,068 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Papiere wären am 27.01.2026 136,52 CHF wert, da der Schlussstand 2 000,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,52 Prozent vermehrt.
Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,46 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
