Graubuendner Kantonalbank Aktie

Graubuendner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

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Investmentbeispiel 08.04.2026 10:03:55

SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Graubuendner Kantonalbank-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 1 705,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,587 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 1 272,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 170,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,27 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Graubuendner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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