Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Lohnendes Graubuendner Kantonalbank-Investment?
|
16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Graubuendner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 650,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,061 Graubuendner Kantonalbank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 630,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 159,39 CHF wert. Damit wäre die Investition 59,39 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich jüngst auf 1,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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