SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 490,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,671 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2 110,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 416,11 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,61 Prozent angezogen.

Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at