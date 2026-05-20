Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Frühes Investment
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 490,00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,671 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2 110,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 416,11 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,61 Prozent angezogen.
Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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