SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Am 21.01.2023 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 750,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,714 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 1 960,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 200,00 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 200,00 CHF entspricht einer Performance von +12,00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Graubuendner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at