SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1 710,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,848 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 15 263,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 610,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 52,63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at