SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Graubuendner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 22.04.2021 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 480,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,068 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2 230,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,68 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,68 Prozent erhöht.

Der Graubuendner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 1,61 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at