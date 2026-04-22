Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Graubuendner Kantonalbank-Performance
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient
Am 22.04.2021 wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 480,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,068 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 2 230,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,68 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,68 Prozent erhöht.
Der Graubuendner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 1,61 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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