Bei einem frühen Graubuendner Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 780,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,056 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,01 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Papiers am 17.11.2026 auf 2 510,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 41,01 Prozent.

Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich jüngst auf 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at