Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Groupe Minoteries SA-Investment 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag bei 284,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 3,521 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 802,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,72 Prozent verringert.

Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 75,10 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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