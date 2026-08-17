Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Groupe Minoteries SA-Investment
|
17.08.2026 10:04:12
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag bei 284,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 3,521 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 802,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 228,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,72 Prozent verringert.
Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 75,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SA
|
10:04
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel Das macht der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.08.26
|SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: Hätte sich eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
03.08.26
|SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Groupe Minoteries SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Groupe Minoteries SA
|224,00
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.