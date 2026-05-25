SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 300,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,333 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 833,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 250,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,67 Prozent verringert.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at