Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Langfristige Performance
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag 288,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,722 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.12.2025 7 638,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 220,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,61 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Groupe Minoteries SA zuletzt 72,65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SAmehr Nachrichten
Analysen zu Groupe Minoteries SAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Groupe Minoteries SA
|220,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.