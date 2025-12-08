Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

Langfristige Performance 08.12.2025 10:04:39

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag 288,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,722 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.12.2025 7 638,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 220,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,61 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Groupe Minoteries SA zuletzt 72,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Groupe Minoteries SAmehr Nachrichten

Analysen zu Groupe Minoteries SAmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Groupe Minoteries SA 220,00 0,00% Groupe Minoteries SA

