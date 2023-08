SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Groupe Minoteries SA-Investment eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Groupe Minoteries SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 344,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,291 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2023 82,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 284,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 82,56 CHF entspricht einer negativen Performance von 17,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 93,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at