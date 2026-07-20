Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Frühes Investment 20.07.2026 10:04:24

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Groupe Minoteries SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag bei 290,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,345 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 240,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,24 Prozent.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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