Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Profitable Groupe Minoteries SA-Investition? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Groupe Minoteries SA-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 414,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,242 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 54,11 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 18.09.2026 auf 224,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45,89 Prozent.

Groupe Minoteries SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 73,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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