Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Performance unter der Lupe
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Groupe Minoteries SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 330,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,030 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.07.2026 715,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 236,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,48 Prozent.
Groupe Minoteries SA wurde am Markt mit 77,83 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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