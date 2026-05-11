Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lukrativer Groupe Minoteries SA-Einstieg? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 336,25 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,740 Groupe Minoteries SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 434,94 CHF, da sich der Wert einer Groupe Minoteries SA-Aktie am 08.05.2026 auf 250,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 25,65 Prozent verkleinert.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 82,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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