Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Lohnender Groupe Minoteries SA-Einstieg? 14.09.2026 10:03:41

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Groupe Minoteries SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie betrug an diesem Tag 266,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hat, hat nun 37,594 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 571,43 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 11.09.2026 auf 228,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,29 Prozent.

Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 75,18 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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