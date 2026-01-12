Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Lukrative Groupe Minoteries SA-Anlage?
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren bedeutet
Die Groupe Minoteries SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Groupe Minoteries SA-Aktie bei 330,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,303 Groupe Minoteries SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2026 gerechnet (232,00 CHF), wäre die Investition nun 70,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,70 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 76,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
