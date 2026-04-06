SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag 338,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Groupe Minoteries SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,296 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Groupe Minoteries SA-Aktien wären am 02.04.2026 68,05 CHF wert, da der Schlussstand 230,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 31,95 Prozent.

Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 75,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at