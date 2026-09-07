Groupe Minoteries Aktie

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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Langfristige Anlage 07.09.2026 10:04:00

SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Groupe Minoteries SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Groupe Minoteries SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 232,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 4,310 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 226,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 974,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,59 Prozent abgenommen.

Groupe Minoteries SA war somit zuletzt am Markt 74,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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