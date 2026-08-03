SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.08.2016 wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Groupe Minoteries SA-Aktie an diesem Tag bei 325,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,769 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 384,62 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 31.07.2026 auf 240,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 26,15 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Groupe Minoteries SA eine Börsenbewertung in Höhe von 79,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at