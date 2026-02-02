Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Groupe Minoteries SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Anteile betrug an diesem Tag 284,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,352 Groupe Minoteries SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,21 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 30.01.2026 auf 242,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,79 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Groupe Minoteries SA belief sich jüngst auf 79,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
