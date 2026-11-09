SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Groupe Minoteries SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Groupe Minoteries SA-Papier bei 268,00 CHF. Bei einem Groupe Minoteries SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,731 Groupe Minoteries SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 828,36 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 06.11.2026 auf 222,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 17,16 Prozent.

Groupe Minoteries SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 73,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at