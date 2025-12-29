Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Langfristige Anlage
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 268,00 CHF. Bei einem Groupe Minoteries SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,313 Groupe Minoteries SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 226,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 432,84 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,67 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA bezifferte sich zuletzt auf 74,62 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
