SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Groupe Minoteries SA gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Groupe Minoteries SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Groupe Minoteries SA-Papier an diesem Tag bei 321,50 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,110 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Groupe Minoteries SA-Aktie auf 230,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715,40 CHF wert. Damit wäre die Investition 28,46 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Groupe Minoteries SA eine Marktkapitalisierung von 75,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at