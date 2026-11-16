SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Groupe Minoteries SA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 382,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,178 Groupe Minoteries SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 224,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 863,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,36 Prozent verringert.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 74,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at