Groupe Minoteries Aktie
WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464
|Lukrative Groupe Minoteries SA-Investition?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: Wäre eine Groupe Minoteries SA-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Groupe Minoteries SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Groupe Minoteries SA-Papier bei 226,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 44,248 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 911,50 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 02.10.2026 auf 224,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,88 Prozent gesunken.
Insgesamt war Groupe Minoteries SA zuletzt 74,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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