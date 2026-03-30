Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Anlage im Blick
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.03.2023 wurde das Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,114 Helvetia Baloise-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.03.2026 15 886,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 200,80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 58,86 Prozent.
Der Börsenwert von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 19,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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