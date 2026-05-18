SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia Baloise-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Helvetia Baloise-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Helvetia Baloise-Papier bei 189,10 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Helvetia Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 0,529 Helvetia Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Helvetia Baloise-Aktie auf 214,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,59 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent angezogen.

Helvetia Baloise war somit zuletzt am Markt 21,26 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at