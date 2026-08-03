Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Lohnende Helvetia Baloise-Anlage?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Helvetia Baloise-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Helvetia Baloise-Papier bei 95,95 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,221 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (216,80 CHF), wäre die Investition nun 22 595,10 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 125,95 Prozent.
Insgesamt war Helvetia Baloise zuletzt 21,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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