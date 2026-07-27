Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Helvetia Baloise-Investmentbeispiel 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Helvetia Baloise-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Helvetia Baloise-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 99,65 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,035 Helvetia Baloise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 173,61 CHF, da sich der Wert eines Helvetia Baloise-Anteils am 24.07.2026 auf 216,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 117,36 Prozent gleich.

Der Helvetia Baloise-Wert an der Börse wurde auf 21,45 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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