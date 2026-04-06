Helvetia Baloise Aktie

Helvetia Baloise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

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Rentabler Helvetia Baloise-Einstieg? 06.04.2026 10:03:47

SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.04.2021 wurden Helvetia Baloise-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Helvetia Baloise-Anteile an diesem Tag bei 112,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Helvetia Baloise-Aktie investierten, hätten nun 0,887 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 209,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,46 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 85,46 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Helvetia Baloise belief sich zuletzt auf 20,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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