SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Helvetia Baloise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Helvetia Baloise-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,311 Helvetia Baloise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Anteile wären am 16.01.2026 1 864,06 CHF wert, da der Schlussstand 200,20 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,41 Prozent.

Alle Helvetia Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at