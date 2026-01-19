Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Lohnendes Helvetia Baloise-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Helvetia Baloise-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,311 Helvetia Baloise-Aktien im Depot. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Anteile wären am 16.01.2026 1 864,06 CHF wert, da der Schlussstand 200,20 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,41 Prozent.
Alle Helvetia Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|215,40
|0,09%
