SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia Baloise-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Helvetia Baloise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 123,70 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,841 Helvetia Baloise-Aktien. Die gehaltenen Helvetia Baloise-Aktien wären am 19.06.2026 16 766,37 CHF wert, da der Schlussstand 207,40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 67,66 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Helvetia Baloise eine Marktkapitalisierung von 20,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at