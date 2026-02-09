Helvetia Baloise Aktie
SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Helvetia Baloise von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 09.02.2021 wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Helvetia Baloise-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,477 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 196,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 053,43 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 105,34 Prozent.
Alle Helvetia Baloise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
