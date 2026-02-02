Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Helvetia Baloise-Investition im Blick
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Helvetia Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Helvetia Baloise-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Helvetia Baloise-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 113,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Helvetia Baloise-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,883 Helvetia Baloise-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172,88 CHF, da sich der Wert einer Helvetia Baloise-Aktie am 30.01.2026 auf 195,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,88 Prozent vermehrt.
Am Markt war Helvetia Baloise jüngst 19,46 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|216,00
|1,22%