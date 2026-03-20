SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden HIAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 92,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,817 HIAG Immobilien-Papiere. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 19.03.2026 1 395,35 CHF wert, da der Schlussstand 129,00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 39,53 Prozent.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at