HIAG Immobilien Aktie

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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Investmentbeispiel 03.04.2026 10:03:38

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 79,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,256 HIAG Immobilien-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173,62 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 02.04.2026 auf 138,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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