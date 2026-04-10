HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investmentbeispiel
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 115,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 8,696 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 219,13 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 09.04.2026 auf 140,20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,91 Prozent gesteigert.
HIAG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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